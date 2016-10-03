50-летняя Джанет Джексон стала мусульманкой

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К такому решению певицу подтолкнул супруг

Новый год — новая жизнь: неделю назад Джанет Джексон родила сына, а уже сегодня стало известно, что певица приняла ислам.

На столь смелый шаг младшую сестру Майкла Джексона сподвиг супруг — катарский миллиардер Виссам аль-Мана: по слухам, он настаивал на смене религии все пять лет их отношений.

Теперь жизнь Джанет круто перевернулась: говорят, что гардероб певицы уже претерпел серьезные изменения (в нем не осталось открытых нарядов), да и яркий макияж Джексон больше не использует (даже на сцене).

Напомним, Джанет Джексон и Виссам аль-Мана поженились в 2012 году. Пара долго не могла иметь детей, а в этом году в возрасте 50 лет певица впервые стала мамой, родив супругу наследника, которого назвали Иссой. Напомним, Джанет Джексон и Виссам аль-Мана поженились в 2012 году. Пара долго не могла иметь детей, а в этом году в возрасте 50 лет певица впервые стала мамой, родив супругу наследника, которого назвали Иссой.

Джерело: graziamagazine.ru