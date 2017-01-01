7 миллионов фунтов за остров: Дэвид Бекхэм готовит роскошный сюрприз супруге



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Казалось бы, что можно подарить женщине, у которой есть все?

Несмотря на то, что Виктория Бекхэм — супруга, пожалуй, самого известного футболиста, дизайнер и бизнесвуман, оказывается, даже ее можно удивить необычным сюрпризом. По сообщениям инсайдеров, Дэвид Бекхэм готовит роскошный подарок на 20-ю годовщину свадьбы с Викторией, которая состоится через полтора года. Бывший спортсмен решил заранее продумать все детали покупки: еще бы, ведь Дэвид решил преподнести Виктории не абы что, а целый остров в Карибском море.

По оценкам экспертов, сюрприз супруге обойдется футболисту в 7 миллионов фунтов стерлингов. На острове должен располагаться огромный особняк, гостевой дом, а так же дома для обслуживающего персонала. Впрочем, решение обзавестись собственным островом не стало сюрпризом для друзей супругов: Виктория и Дэвид обожают отдыхать в Карибском море (особенно на острове сэра Ричарда Брэнсона Неккера).

Джерело: graziamagazine.ru