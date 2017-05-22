Африканская жрица: беременная Бейонсе опубликовала серию снимков с обнаженным животом

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фото: Инстаграм Бейонсе

На снимках Бейонсе и Джей Зи влюбленно смотрят друг на друга и держатся за руки

35-летняя Бейонсе и ее 47-летний супруг Джей Зи ожидают пополнение в семействе — совсем скоро они станут родителями близнецов. С приближением главного события пара устроила Carter Push Party, на котором присутствовали самые близкие друзья и родственники. Если до этого фотографиями с африканской вечеринки поделилась только мама певицы Тина Ноулз, то теперь и сама звезда опубликовала несколько снимков.

На фотографиях певица запечатлена с обнаженным животом, который был разрисован рисунком из хны. Юбка на Би была, как и вся вечеринка, в африканском стиле. Дополнила свой образ певица пестрым головным убором, похожим на чалму, круглыми крупными серьгами и другими аксессуарами. А ее муж рэпер Джей Зи надел тюбетейку и кулон с изображением африканского континента.

На снимках Бейонсе и Джей Зи влюбленно смотрят друг на друга и держатся за руки, однако все изображения с Baby Shower в Instagram-аккаунте звезды обработаны черно-белым фильтром, что довольно странно, ведь африканский стиль предполагает буйство красок.

Поклонники пары не обратили внимания на мрачную обработку кадров и стали забрасывать певицу положительными комментариями: «Только Бейонсе может выглядеть так превосходно», «Я сейчас заплачу!».

Напомним, что Бейонсе планирует переезд из своего особняка в съемный дом поближе к больнице, где она и собирается рожать. В нем она собирается восстанавливать силы вместе с малышами.