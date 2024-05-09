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Одна з країн ЄС хоче запровадити нове правило для українських біженців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Одна з країн ЄС хоче запровадити нове правило для українських біженців
Муніципальні притулки запровадять нові норми, які запрацюють до кінця цього року
фото з відкритих джерел

Нововведення торкнеться лише працевлаштованих українських біженців

Влада Нідерландів планує запровадити для українських біженців нове правило – працевлаштованих людей зобов’яжуть оплачувати проживання у муніципальних притулках. У муніципалітеті Гільверсюм українців вже найближчим часом проситимуть робити внески, повідомляє hilversumsnieuws.nl.

Держсекретар у справах біженців Ерік ван дер Бург ініціював запровадження обов’язкових внесків від українців, які проживають у місцях прийому біженців та мають роботу. Міністерство розробляє відповідні норми для муніципалітетів, які ймовірно почнуть застосовувати до кінця цього року.

Муніципальна влада Гільверсюма вирішила до того часу просити українських біженців віком від 18 років сплачувати внески за проживання добровільно. Йдеться про два центри прийому у місті.

«Ми хочемо ознайомити мешканців пунктів прийому з вартістю їхнього перебування та зберегти підтримку прийому українців», – повідомила муніципальна влада. Поки внески є добровільними, тож ніхто не буде перевіряти, хто з біженців їх сплатив. Також не буде й наслідків за несплату.

«Переміщені особи будуть проінформовані про це рішення листом і їм буде надана можливість сплатити внесок, який відповідає їхньому бюджету», – пояснили чиновники.

Нагадаємо, українським чоловікам більше не радіють у головному пункті прийому біженців у Нідерландах. Йдеться про Jaarbeurs Hall 5 в Амстердамі. Ще з лютого цей притулок частково відмовляв у притулку певним категоріям українців. А зараз відмовляє у наданні тимчасового житла одиноким чоловікам та парам без дітей. Основна мотивація – це брак місць для розташування.

Раніше стало відомо, що у Нідерландах закінчився термін дії тимчасового захисту для біженців з України, які не мають українського громадянства. Починаючи з 4 березня 2023 року близько 2540 громадян третіх країн з України більше не мають права на притулок у Нідерландах. 

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Теги: Нідерланди українці біженці

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