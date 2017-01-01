Анна Седокова: Только нелюбимые женщины приходят вовремя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Седокова с детьми

Популярная певица Анна Седокова поделилась секретом воспитания дочек в своем микроблоге

«Мы опоздали в садик на 30 минут, зато все с мамиными прическами. И «только нелюбимые женщины приходят вовремя». Я так и сказала Мо (Моника – средняя дочь артистки прим.авт.) в садике передать» - сделала шуточную запись на своей страничке в соцсети Седокова.

Старшей дочери певицы - Алине Белькевич, 13 лет и она как две капли воды похожа на свою знаменитую маму. Средняя - Моника Чернявская, младше сестры на 7 лет.

Девочки дружат между собой и часто появляются на фотографиях Анны Седоковой в соцсетях.

Напомним, что недавно Седокова с сыном вышла на прогулку.



