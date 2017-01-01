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    Анна Седокова: Только нелюбимые женщины приходят вовремя

    • Сьогодні, 17:19
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    Анна Седокова с детьми
    Анна Седокова с детьми

    Популярная певица Анна Седокова поделилась секретом воспитания дочек в своем микроблоге

    «Мы опоздали в садик на 30 минут, зато все с мамиными прическами. И «только нелюбимые женщины приходят вовремя». Я так и сказала Мо (Моника – средняя дочь артистки прим.авт.)  в садике передать» - сделала шуточную запись на своей страничке в соцсети Седокова.

    Старшей дочери певицы - Алине Белькевич, 13 лет и она как две капли воды похожа на свою знаменитую маму. Средняя - Моника Чернявская, младше сестры на 7 лет.

    Девочки дружат между собой и часто появляются на фотографиях Анны Седоковой в соцсетях.

    Напомним, что недавно Седокова с сыном вышла на прогулку.

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    Анна Седокова: Только нелюбимые женщины приходят вовремя
    Анна Седокова: Только нелюбимые женщины приходят вовремя
    Анна Седокова: Только нелюбимые женщины приходят вовремя
    Анна Седокова: Только нелюбимые женщины приходят вовремя


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