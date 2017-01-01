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    Шоу-біз

    Авторы знаменитого шоу сняли пародию на «Красавицу и чудовище» на пешеходном переходе

    • Сьогодні, 17:14
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    Обошлось без Эммы Уотсон — роль Белль исполнил известный телеведущий Джеймс Корден

    В вечернем шоу Джеймса Кордена есть рубрика «Crosswalk the Musical». В ней ведущий вместе с актерами и гостями телешоу устраивает мюзикл посреди пешеходного перехода.

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    15 марта шоу посетили актеры Люк Эванс, Джош Гад и Дэн Стивенс, сыгравшие роли Чудовища, Гастона и Лефу в «Красавице и чудовище». Вместе с Корденом они разыграли несколько сцен из фильма.

    Интересно, роль Белль исполнил сам Корден. Мюзикл начинается на четвертой минуте. Обратите внимание на реакцию водителей.

     

    Джерело: Медуза

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