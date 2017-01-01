Без уколов и скальпеля: знаменитости, которые выглядят круто благодаря фейсфитнесу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Инъекции красоты и дорогостоящие косметические процедуры могут уйти в историю, ведь молодость и красота лица стали теперь всего лишь вопросом упорных тренировок.

Как оказалось, сохранить молодость и привлекательность можно без пластических операций и походов к косметологам.

По словам знаменитостей, потратив всего 10-15 минут в день на занятия фейсфитнесом, вы сэкономите не одну тысячу долларов.

Удивлены? Мы тоже! А между прочим, отечественные и зарубежные звезды вполне успешно ее практикуют. В нашей подборке знаменитые красавицы, которые открыли для себя фейсфитнес и с тех пор плотно на нем «сидят».

Джерело: Cosmopolitan