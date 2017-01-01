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    Без уколов и скальпеля: знаменитости, которые выглядят круто благодаря фейсфитнесу

    • Сьогодні, 08:38
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    Инъекции красоты и дорогостоящие косметические процедуры могут уйти в историю, ведь молодость и красота лица стали теперь всего лишь вопросом упорных тренировок.

    Как оказалось, сохранить молодость и привлекательность можно без пластических операций и походов к косметологам.

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    По словам знаменитостей, потратив всего 10-15  минут в день на занятия фейсфитнесом, вы сэкономите не одну тысячу долларов. 

    Удивлены? Мы тоже! А между прочим, отечественные и зарубежные звезды вполне успешно ее практикуют. В нашей подборке знаменитые красавицы, которые открыли для себя фейсфитнес и с тех пор плотно на нем «сидят».

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    Экс-солистка «ВИА Гры», телеведущая и актриса Вера Брежнева уверена, что гимнастика для лица помогает ей бороться с мимическими морщинками и держать кожу в тонусе. По словам певицы, она регулярно занимается фейсфитнесом и в целом пропагандирует собственную философию здорового образа жизни.
    Гимнастика для лица — в списке ежедневных практик обладательницы титула «самой красивой женщины планеты» Гвинет Пэлтроу. Уникальная методика, по словам актрисы, помогает ей укрепить мышцы вокруг рта — и ей не страшны мимические морщинки!
    Поклонница естественной красоты, актриса Дженнифер Энистон признается: сохранять молодость лица ей тоже помогают упражнения фейсфитнеса. Кроме того, Джен всегда следит за своими эмоциями, стараясь быть внутренне наполненной, умиротворенной и энергичной.
    Дженнифер Лопес рьяно бережет свою красоту, поэтому 15-минутные упражнения в комплексе с использованием маски из йогурта, зеленого чая и меда входят в ее обязательную ежедневную программу по уходу за лицом.
    Без уколов и скальпеля: знаменитости, которые выглядят круто благодаря фейсфитнесу

    Джерело: Cosmopolitan

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