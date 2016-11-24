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    Бывшая няня детей Мел Би рассказала, как певица ее напоила и соблазнила

    • Сьогодні, 09:06
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    <p><span><span class="image_description">Стивен Белафонте, Лоррейн Джиллес и Мел Би</span></span></p> <div></div> <span></span> <p></p>

    Стивен Белафонте, Лоррейн Джиллес и Мел Би

    Недавно экс-участница группы Spice Girls Мел Би рассказала о том, что ее муж Стивен Белафонте, с которым она сейчас находится в процессе развода, на протяжении 7 лет изменял ей с няней их дочерей Лоррейн Джиллес.

     По словам Мел, девушка даже забеременела от Белафонте и он уговорил ее сделать аборт. Кроме этого, Стивен принуждал супругу к групповому сексу с участием няни, избивал ее и записывал оргии на видео.

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    Сейчас записи находятся у Лоррейн и та, по заявлению Мел Би, пытается ее ими шантажировать, вымогая деньги. Не успела общественность разобраться во всех подробностях этой запутанной истории, как вчера появилась новая шокирующая порция новостей — няня Лоррейн Джиллес подала на Мел Би иск по обвинению в клевете и подробно рассказала об их сексуальной связи.

    По словам Лоррейн, Мел соблазнила ее, "18-летнюю невинную девушку", которая приехала в Штаты из Германии в поисках работы. Встретив Лоррейн в одном из баров, экс-участница Spice Girls пригласила ее к себе домой и, напоив алкоголем, принудила к сексу, - говорится в иске. У певицы и няни были регулярные сексуальные отношения по нескольку раз в неделю, а Стивен присоединился к ним спустя некоторое время, причем по просьбе самой Мел. Кроме того, Джиллес утверждает, что именно Мел делала видеозаписи, а ей, няне, эта идея совсем не нравилась и она "чувствовала себя смущенно перед камерой".

    В доказательство Лоррейн продемонстрировала суду их с Мел Би переписку по электронной почте, в которой они называют друг друга ласковыми именами и пишут о том, как сильно скучают и ждут встречи.

    Няня также заявила, что не беременела от Белафонте, отцом нерожденного ребенка был малознакомый мужчина, с которым Лоррейн познакомилась в баре и провела одну ночь.

    Джерело: Hello!

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