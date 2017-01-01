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    Шоу-біз

    ЧП на «Евровидении-2017»: Во время выступления Джамалы фанат показал «пятую точку»

    • Сьогодні, 01:03
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    Фанат с австралийским флагом снял штаны прямо на сцене

    С премьерой новой песни на сцене выступила победительница прошлогоднего конкурса Джамала.

    Во время выступления украинской певицы Джамалы на сцене международного песенного конкурса «Евровидения-2017» выскочил молодой парень с флагом Австралии, встал перед Джамалой и спустил брюки - весь зал увидел его голый зад.

    Стоит отметить, что Джамала как настоящий профессионал, даже глазом не моргнула и продолжила свое выступление. 

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    Евровидение 2017
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