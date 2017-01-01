Дождались: Виталий Козловский и Рамина выбросили елку

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Популярный украинский певец Виталий Козловский разобрал новогоднюю елку в конце апреля

32-летний исполнитель Виталий Козловский на свой соцстраничке опубликовал забавное видео. Певец решил показать подписчикам, как он и его невеста, экс-холостячка Рамина, разбирают новогоднюю елку. И что самое интересное, видео было снято 27 апреля.

В свою очередь, Козловский признался, что если бы не Рамина, то дерево стояло бы у него в квартире еще долго.

«В это сложно поверить, но наш Новый год затянулся надолго – аж до 27 апреля! Это рекорд! Я считаю. Спасибо, моя любимая, Рамина! Если бы не твоя инициатива, то это ряженное искусственное чудо простояло бы до своих вновь актуальных дней», – написал в сети Козловский.