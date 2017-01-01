Джамала представила новый клип, снятый на родине победителя «Евровидения-2017»

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Джамала презентовала новый клип

Съемки видео на песню I Believe in U проходили в Португалии

Клип на песню I Believe in U, которую Джамала презентовала на «Евровидении-2017», снимали в Португалии, на родине победителя конкурса этого года Сальвадора Собрала.

Режиссером выступил Игорь Стеколенко, снявший более сотни видеоклипов для украинских и зарубежных артистов, среди которых «Океан Эльзы» и группа Brutto.

«Не хотелось бы рассказывать сюжет, каждый должен увидеть свою историю. Скажу только, что идея клипа пришла Игорю Стеколенко, когда он впервые услышал песню. Есть выражение «у каждого свой крест», а в нашей истории - у каждого свой лодка, в который мы, в течение всей жизни собираем мысли, чувства, переживания, радости и невзгоды. Наш герой «проносит» его через всю жизнь. Он тонет, борется со стихией, но проходит все испытания, потому что у него есть вера. Без веры жить невозможно!», - отметила Джамала.

Съемки видео длились три дня и проходили в Португалии - в пригородах Лиссабона Синтра и Эрисейра и в регионе Алентежу. В съемках клипа приняли участие португальские актеры Фабио Таборда и Ванесса Таборда Fabio Taborda и Vanessa Taborda (муж и жена, которые сыграли маму и папу главного героя), а также Родриго Дуарте Rodrigo Duarte (главный герой в детском возрасте) и Бруно Лагранж, известный по участию в популярном португальском сериале «Королева цветов» (главный герой в подростковом возрасте). Роль взрослого главного героя в клипе исполнил Гонсало Вилардебо.