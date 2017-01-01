Британский актер Джейсон Стэйтем снялся в рекламе конструктора сайтов Wix. Ролик, в котором также поучаствовала израильская актриса Галь Гадот («Форсаж», «Бэтмен против Супермена», «Чудо-женщина»), срежиссировал Луи Летерье, известный по фильму «Иллюзия обмана», пишет Adweek.

По сюжету 30-секундного видео герои Стэйтема и Гадот ужинают в ресторане, пока повар собирает сайт своего собственного заведения, которое планирует открыть в будущем. Погрузившись в процесс, он не замечает, как в одном из залов начинается драка, и в результате ресторан оказывается полностью разрушенным. В конце видео выясняется, что случившееся пошло повару на пользу — потеряв работу, он смог начать свой бизнес по продаже уличной еды.

«В этом ролике мы хотели показать, что не так уж и важно, с какими проблемами вы можете столкнуться — Wix всегда вам поможет», — говорят авторы видео.