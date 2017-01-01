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    «Евровидение-2017»: Климкин резко прокомментировал выбор участницы от России

    • Сьогодні, 16:50
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    Глава МИД Павел Климкин назвал очередной провокацией со стороны РФ участие представителя Юлии Самойловой в песенном конкурсе «Евровидение-2017».

    Самойлова незаконно пересекла границу и посетила оккупированный Крым в июне 2015 года, сообщает LIGA.net.

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    «СБУ проверяет ее, есть заявление (вопрос о российском кандидате на «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, - ред.). Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями», - сказал Климкин.

    Напомним, что Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» представит группа O.Torvald c песней Time.

    Их песня победила в финале национального отбора, который проходил в Киеве 25 февраля 2017 года.

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