«Евровидение-2017»: Юлия Самойлова прокомментировала возможный запрет на въезд в Украину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлия Самойлова на концерте в окупированном Крыму

Участница Евровидения-2017 от России отметила, что не думает о возможных проблемах, которые возникнут с въездом в Украину

Представительница России на «Евровидении-2017» Юлия Самойлова прокомментировала сообщение о том, что ей может быть запрещен въезд в Украину, что ранее сообщала пресс-служба СБУ.

В интервью сайту телеканала «Звезда» певица сообщила, что «никаких угроз в ее адрес не было».

«Я об этом не думаю абсолютно, потому что я еду на музыкальный конкурс, пою песню, готовлю ее. А там, как будет. Пока все замечательно. Все очень позитивно настроены, никаких угроз не было. Для меня люди все хорошие», - заявила Юлия.

В СБУ пояснили, что собираются инициировать проверку из-за возникшего вокруг Самойловой ажиотажа.

«Мы этот вопрос изучим и примем взвешенное решение. Сейчас рано говорить о том, будет ли ей запрещен въезд на территорию Украины. Мы проверим, а потом будем принимать решение» , - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Отметим, что певица выступала в Крыму в 2015 году – через год после аннексии полуострова Россией.

По законам Украины, въезд в аннексированный Крым возможен только через территорию Украины или с согласия украинских властей, в противном случае такой проезд является нарушением государственных границ.