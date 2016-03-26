Гитариста группы The Rolling Stones срочно прооперировали

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Гитарист Ронни Вуд из популярной группы The Rolling Stones перенес операцию на легких.

Как сообщают представители музыканта, ему было удалено небольшое новообразование.

Об этом пишет Billboard.

Как рассказал представитель, новообразование (доброкачественное или злокачественное — не сообщается) обнаружили во время обычного медицинского осмотра.

Однако сейчас он уже чувствует себя хорошо и не нуждается в дополнительном лечении. Поклонники могут не волноваться, — осенний тур "роллингов" Европой пройдет без изменений.

Сам Ронни Вуд уже успел поблагодарить врачей.

«Я очень благодарен за современный скрининг, который обнаружил проблемы так рано, и хотел бы поблагодарить всех медиков, которые лечили меня», — поделился гитарист.

Джерело: 24 канал