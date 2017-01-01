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Тренеры шоу «Голос країни-2017»

Лучшие выступления «слепых» прослушиваний шоу «Голос країни»

На шоу «Голос країни-2017» закончился этап «слепых» прослушиваний. Тренеры проекта отобрали участников для своих команд. Теперь вокалисты будут соревноваться друг с другом в певческих «баттлах». «Скотч» же выбрал самые яркие выступления седьмого сезона «Голоса», которые впечатлили и судей, и телезрителей.

Катя Chilly – «Светлица»

На слепых прослушиваниях Katya Chilly спела песню «Светлица» и попала в команду Тины Кароль.

Katya Chilly, которой не было на экранах более 10 лет, пришла на шоу «Голос страны 7» не для того, чтобы соревноваться в конкурсе, а чтобы петь.

Вокалистка признается, что ее страсть - древнеукраинское пение. Katya Chilly пришла на «Голос страны 7», чтобы показать миру то, какой она есть на самом деле. Подробнее о возвращении легендарной украинской певицы читайте в нашем материале - Катя Chilly: биография певицы, поразившей тренеров шоу «Голос країни».

Александр Клименко – «Материнська любов»

На слепых прослушиваниях протоиерей УПЦ Александр Клименко спел песню Николая Мозгового «Материнская любовь» и попал в команду Тины Кароль.

Александр Клименко - прогрессивный священник, для которого песня - это маленькая проповедь. Отец проводит лекции в школе, общается с заключенными и проводит службы в тюремном храме.

По словам Александра Клименко, «Голос країни» даст ему возможность достучаться до сердец сотни людей и немного приблизить их к Богу.

Марта Адамчук – «Я вернусь»

Марта Адамчук исполнила песню Игоря Талькова «Я вернусь» и прошла в команду Сергея Бабкина.

Марта три года работала бэк-вокалисткой в дуэте Потап и Настя. Однако наконец она решилась выйти из тени и строить свою сольную карьеру.

Певица пишет песни и мечтает, чтобы когда ее музыка была такой же популярной, как и звездных тренеров шоу «Голос країни».

Юлия Митяшова – «1944»

Юлия Митяшова спела песню Джамала «1944» и присоединилась к команде Бабкина. Она открыла свою вокальную школу, где, кроме вокала, учит детей быть уверенными в себе.

Но сама Юля закрылась в себе после предыдущих неудач. Сейчас ей важно преодолеть свой страх и показать пример своим ученикам.

Люсине Кочарян – «Армянская народная песня»

Люсине Кочарян талантливо исполнила армянскую народную песню в сопровождении музыкального инструмента дудук и стала последней участницей в команде Джамалы.

В 15 лет Люсин Кочарян приняла участие в одном из известных телевизионных талант-шоу. После этого девушка решила кардинально изменить внешность и подстригла свои кудрявые волосы.

На шоу Люсин удалось развернуть кресла сразу двух тренеров - Джамалы и Тины Кароль.

Юлия Лунга – «Highway to hell»

Юлия Лунга спела свою версию песни AC / DC «Highway to Hell» и попала в команду Джамалы.

Юлия Лунга преподает в музыкальной школе, поет в рок-пабах и церковном хоре. Женщине надоело бороться со стереотипами, которые часто возникают на счет нее, поэтому она пришла на «Голос».

В течение нескольких лет Юлия скрывала правду о своей ориентации, но теперь она надеется, что ее наконец примут такой, какая она есть, и по достоинству оценят ее вокальные данные и харизму.

Кеми Оке - «Hello»

Кеми Оке спела песню Adele «Hello» и попала в команду Джамалы. Кеми Оке - студентка медицинского университета в Виннице, не представляет свою жизнь без пения. Именно в Украине девушка открыла в себе музыкальный талант.

Совмещать учебу и хобби довольно непросто, однако Кеми не хочет отказываться от возможности выступать на большой сцене. Родители девушки не знают, что она пришла на «Голос країни», но Кеми надеется, что они ее поддержат.

Вера Кекелия – «Спи собі сама»

Экс-участница группы «Армия» Вера Кекелия выполнила культовую песню Скрябина «Спи себе сама» и повернула к себе все четыре звездные кресла. Вокалистка стала первой участницей команды Сергея Бабкина.

Несколько лет назад Вера Кекелия покинула музыкальную карьеру из-за мужчины своей мечты. Однако личная жизнь не сложилась, и теперь у нее «остался только голос».

Евгений Агеев – «Коли навколо ні душі»

Евгений Агеев спел песню Святослава Вакарчука «Коли навколо ні душі» и присоединился к команде Кароль. С детства он страдает из-за своей внешности: в детстве имел лишний вес. С него постоянно смеялись.

С 9-го класса начал худеть: сел на диету и сбросил более 20 кг. Но стать таким как все, все равно не удалось, ведь за несколько лет он вытянулся - его рост составил 2,20 см - и автоматически он стал мишенью для еще более жестких насмешек.

Для Жени «Голос» - это не конкурс, а возможность изменить свою жизнь и найти хоть каплю понимания.

Егор Шаранков – «Back In USSR»

Егор Шаранков спел песню культовой группы The Beatles «Back In USSR» и попал в команду Сергея Бабкина.

Егор в с детства любил петь, но родители парня настаивали на том, чтобы он получил профессию врача.

Накануне вступления в медуниверситет Егору приснился странный сон - его покойная прабабушка аплодировала ему, когда он выступал на большой сцене. Когда парень проснулся, он понял, что музыка - его призвание. Егор Шаранков пришел на «Голос», чтобы стать успешным вокалистом.