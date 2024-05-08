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Обстріл Київщини: зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Київщини: зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області
За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані
фото: ДСНС

В одному з сіл частково відсутня електроенергія

У Київській області повітряна тривога тривала майже 4 год., працювали сили ППО.  Про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.

Зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області. Внаслідок чого дві людини дістали поранення. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. «Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога», – йдеться в повідомленні.

Також уламки пошкодили лінії електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. «За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено», – зазначив Кравченко.

Нагадаємо, Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі в районі столиці сьогодні вранці, 8 травня.  Ракети заходили на Київ з різних напрямків. За його словами, ворог завдав по столиці ракетного удару, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Також відомо, що вночі ворог атакував енергооб’єкти у шести областях.

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Теги: війна обстріл Київщина

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