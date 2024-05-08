Обстріл Київщини: зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані

В одному з сіл частково відсутня електроенергія

У Київській області повітряна тривога тривала майже 4 год., працювали сили ППО. Про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.

Зафіксовано падіння уламків у чотирьох районах області. Внаслідок чого дві людини дістали поранення. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. «Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога», – йдеться в повідомленні.

Також уламки пошкодили лінії електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. «За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено», – зазначив Кравченко.

Нагадаємо, Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі в районі столиці сьогодні вранці, 8 травня. Ракети заходили на Київ з різних напрямків. За його словами, ворог завдав по столиці ракетного удару, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Також відомо, що вночі ворог атакував енергооб’єкти у шести областях.