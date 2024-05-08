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У Харкові та на Полтавщині пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові та на Полтавщині пролунали вибухи
фото ілюстративне

Уночі 8 травня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу

У ніч на 8 травня окупанти запустили по Україні «шахеди». У Харкові та в Полтавській області було чути вибухи.

«Харків знову під ударом. Попередньо – «шахедами», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Кореспонденти «Суспільного» повідомляли, що вибух, ймовірно, був за межами міста.

Водночас голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що росіяни атакують область, після того, як кореспонденти повідомили про вибух.

«Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігайте спокій та бережіть себе!» – написав він. 

Нагадаємо, у ніч на 8 травня в Києві та більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові пабліки повідомляли про пуски ракет Х-101/555 стратегічною авіацією. Водночас зберігається загроза застосування БпЛА.

Теги: Харків вибух ворог Полтавщина

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