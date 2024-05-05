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Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Павленко додала, що ніхто з інвесторів не стане вкладати кошти у нову генерацію без перегляду тарифу для населення
фото: Depositphotos

Потрібен перегляд тарифу на світло для будівництва нових потужностей енергетики – DiXi Group

Рішення щодо перегляду тарифу для населення невідворотне, бо воно потрібне для будівництва енергетичних об’єктів. Про це заявила президентка аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко. 

«Підвищення тарифів невідворотне, але воно і необхідне, тому що ми продовжуємо дуже багато використовувати ресурсу нашої генерації на виснаження. Для того щоб бути впевненим, що у нас буде нормальна генерація через 10-15-20 років, а ми зараз говоримо про нову генерацію, про нові технології, це ще більше коштів, для цього потрібно щоб хтось інвестував», – сказала вона.

Павленко додала, що ніхто з інвесторів не стане вкладати кошти у нову генерацію без перегляду тарифу для населення. Вона пояснила, що зараз в України немає на це коштів, а західні інвестори не приходять просто так і не пропонують свої гроші. Для цього потрібні переговори.

«Тому для того щоб ми розуміли, що у нас буде чиста енергія, безпечна енергія, постійна енергія через 10-15-20 років, я думаю, що абсолютно невідворотно нам доведеться всім підвищувати тариф», – підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України прогнозує швидке та суттєве підвищення цін на електричну енергію.

Теги: населення переговори підвищення цін електроенергія

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