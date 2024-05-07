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Євробачення-2024: онлайн-трансляція першого півфіналу (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євробачення-2024: онлайн-трансляція першого півфіналу (відео)
Цьогоріч у Євробаченні 2024 візьмуть участь 37 країн
фото з відкритих джерел

У першому півфіналі виступлять 15 країн-учасників, зокрема представники України Alyona Alyona та Jerry Heil

У Мальме стартує наймасштабніший пісенний конкурс Євробачення-2024. Глядачі з усього світу спостерігатимуть за талановитими артистами, які боротимуться за перемогу в пісенному конкурсі.

У першому півфіналі виступлять 15 країн-учасників, зокрема представники України Alyona Alyona та Jerry Heil. Українки виконають пісню Teresa&Maria, а номер їм підготувала талановита кліпмейкерка Таня Муіньо.

Як проголосувати за Україну

Якщо ви перебуваєте за кордоном, у будь-якій із зазначених країн на фото, ви зможете проголосувати після виступу останнього учасника півфіналу Євробачення.

Євробачення-2024: онлайн-трансляція першого півфіналу (відео) фото 1

Де дивитися Євробачення

Пряма трансляція Євробачення-2024 доступна на трьох платформах:

Учасники Євробачення

Цьогоріч у Євробаченні 2024 візьмуть участь 37 країн. Люксембург повернеться на конкурс після 31-річної відсутності, востаннє країна брала участь у конкурсі у 1993 році. Румунія навпаки не братиме участі у 2024 році.

У першому півфіналі виступлять п’ятнадцять країн, у другому – на сцену вийдуть представники шістнадцяти країн.

Фінал конкурсу відбудеться 11 травня за участю 26 країн: по 10 країн з кожного півфіналу, країни Великої п’ятірки (Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія, Італія та Франція) і країна-господиня – Швеція.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, розпочнеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024. Під час першого півфіналу конкурсу відбудеться виступ представниць України, вони виступатимуть під п'ятим номером. Jerry Heil та Аlyona Аlyona представлять на сцені Євробачення 2024 конкурсну пісню Maria&Teresa.

До слова, співачки Аlyona Аlyona та Jerry Heil, які цього року будуть представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення, розповіли про значення своїх костюмів для виступу Артистки заявили, що все ретельно продумували. Тому костюми мають стати доречним додатком до ефектності їхнього номеру. 

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Теги: Євробачення співачка конкурс

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