У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ

НБУ покращив прогноз щодо резервів на 2024 рік з $40,7 млрд до $42,3 млрд

У Нацбанку натякають, що різкої девальвації гривні, попри «розкручування гайок» для бізнесу, очікувати не варто

Внаслідок послаблення валютних обмежень для бізнесу золотовалютні резерви скоротяться, але за підсумком 2024 року вони будуть більше ніж прогнозувалося. Про це йдеться в матеріалі «Економічної правди».

«У своєму оновленому макроекономічному прогнозі Національний банк вже передбачив запровадження послаблень валютного регулювання для бізнесу. І хоча, за розрахунками самого ж НБУ, ці послаблення призведуть до зменшення золотовалютних резервів на 5,5 млрд дол, обсяг цих резервів цьогоріч буде навіть більшим, ніж очікувалося до цього», – йдеться в ньому.

Зазначається, що НБУ покращив прогноз щодо резервів на 2024 рік з $40,7 млрд до $42,3 млрд. Передусім, цей оптимізм пов'язаний із відновленням ритмічності надходження міжнародної допомоги.

Водночас в Нацбанку натякають, що різкої девальвації гривні, попри «розкручування гайок» для бізнесу, очікувати не варто.

«З огляду на сформованість необхідних передумов та ретельний аналіз Національним банком кожного окремого заходу, відповідні зміни не мають створити додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку», – підкреслили в НБУ.

Раніше повідомлялося, що НБУ хоче дозволити бізнесу платити старі борги і частково нові дивіденди в рамках валютної лібералізації.