Українських чоловіків більше не чекають у притулку для біженців у Нідерландах

У головному пункті прийому біженців у Нідерландах відмовляють у притулку чоловікам та парам без дітей





Українським чоловікам більше не радіють у головному пункті прийому біженців у Нідерландах. Йдеться про Jaarbeurs Hall 5 у Амстердамі. Ще з лютого цей притулок частково відмовляв у притулку певним категоріям українців. А зараз відмовляє у наданні тимчасового житла одиноким чоловікам та парам без дітей. Основна мотивація – це брак місць для розташування, пише місцева газета NRC.

Жінкам, сім'ям з неповнолітніми дітьми та «вразливим верствам населення», як і раніше, дозволено в'їзд – а от «чи вразливий хтось, вирішується на стійці реєстрації», пише видання.

Незрозуміло, чи відкриється і коли пункт реєстрації для всіх українських біженців в Утрехті. До слова, Нідерланди прийняли майже 110 тис. українських біженців.

Раніше стало відомо, що у Нідерландах закінчився термін дії тимчасового захисту для біженців з України, які не мають українського громадянства.

Як пише видання, починаючи з 4 березня 2023 року близько 2540 громадян третіх країн з України більше не мають права на притулок у Нідерландах.

Як деталізує nltimes.nl, громадяни третіх країн – це люди, які на момент початку повномасштабного вторгнення Росії проживали в Україні з посвідкою на тимчасове проживання. Йдеться про студентів, емігрантів або трудових мігрантів. Спочатку вони підпадали під ту саму схему тимчасового захисту, що й всі українські біженці, тобто вони мали право на притулок і мали право працювати в Нідерландах.

Згодом уряд країни вирішив змінити цю політику. Адже потік біженців з України був занадто високим, а багато громадян третіх країн можуть безпечно повернутися до своєї країни походження. Нідерланди планували припинити захист громадян третіх країн 4 вересня минулого року, але цю дату кілька разів переносили, адже деякі люди оскаржували це рішення в судах.