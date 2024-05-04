Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних

Наразі продовження бронювання здійснюється не раніше, ніж за місяць, відтак часто постає проблема, коли нові бронювання ще не затвердженні, а старі вже закінчують свою дію

Українська зернова асоціація звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов’язаних принаймні на три місяці, до врегулювання нормативної бази відповідно до ухваленого нового закону про мобілізацію. Про це йдеться у повідомленні УЗА.

УЗА наголошує: частина чинних бронювань завершується вже у травні, а оформити нове бронювання поки неможливо. Відповідно, робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

Наразі продовження бронювання здійснюється не раніше, ніж за місяць, відтак часто постає проблема, коли нові бронювання ще не затвердженні, а старі вже закінчують свою дію. Також УЗА звертає увагу, що четвертий цикл бронювання призвів до відтоку військовозобов’язаних із прозорих компаній з офіційним працевлаштуванням, які офіційно вручають всім повістки з ТЦК. Працівники таких прозорих компаній із офіційним працевлаштуванням звільняються через неможливість забезпечити безперервність бронювання.

УЗА вважає, що потрібно консолідувати зусилля для запобігання переходу економіки в тінь, адже це негативно відображається не тільки на підприємствах, але й бюджеті країни.

«З огляду на складність технологічних та виробничих процесів, наразі дуже важливо забронювати для підприємств уже наявних та підготовлених працівників, призов на військову службу яких суттєво вплине на кількісні та якісні показники діяльності підприємства. Втрата таких працівників може призвести до збільшення ризиків внутрішньої загрози продовольчій та економічній безпеці держави та може вплинути на зниження рівня забезпечення продовольством потреб Збройних сил України, інших військових формувань та населення в умовах воєнного стану», – підкреслюють в УЗА.

Там також наголошують, що у зв’язку з посиленням заходів з мобілізації є велика загроза втрати підприємствами вузькокваліфікованих спеціалістів через високі строки розгляду обґрунтувань на бронювання підприємств (відповідно до Порядку – близько 26 робочих днів). Робота агропромислових підприємств неможлива без наявності кваліфікованого персоналу з вузькою спеціальністю, знанням технологій, машин та механізмів, задіяних у виробництві, а також наявності усіх допусків для дотримання техніки безпеки праці, на підготовку якого потрібен час та досвід.

Як відомо, Кабмін розробляє схему, що передбачає бронювання виключно для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн. Ця ідея зустріла опір суспільства та хвилю критики від військових.

Після цього нардеп, член оборонного комітету ВР Ігор Копитін заявив, що правка щодо бронювання у прив’язці до зарплати була знята з розгляду без обговорення, оскільки суттю такого підходу став би принцип «війна для бідних», а це неприпустимо. Однак, за інформацією нардепів, цю ідею досі активно лобіюють в уряді – цим особисто займається прем’єр Денис Шмигаль.