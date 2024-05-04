Головна Новини
search button user button menu button

Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Аграрії закликали Кабмін продовжити дію чинної моделі бронювання: робітники йдуть з «прозорих» компаній
фото: Depositphotos

Наразі продовження бронювання здійснюється не раніше, ніж за місяць, відтак часто постає проблема, коли нові бронювання ще не затвердженні, а старі вже закінчують свою дію

Українська зернова асоціація звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко з проханням продовжити чинні бронювання військовозобов’язаних принаймні на три місяці, до врегулювання нормативної бази відповідно до ухваленого нового закону про мобілізацію. Про це йдеться у повідомленні УЗА. 

УЗА наголошує: частина чинних бронювань завершується вже у травні, а оформити нове бронювання поки неможливо. Відповідно, робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

Наразі продовження бронювання здійснюється не раніше, ніж за місяць, відтак часто постає проблема, коли нові бронювання ще не затвердженні, а старі вже закінчують свою дію. Також УЗА звертає увагу, що четвертий цикл бронювання призвів до відтоку військовозобов’язаних із прозорих компаній з офіційним працевлаштуванням, які офіційно вручають всім повістки з ТЦК. Працівники таких прозорих компаній із офіційним працевлаштуванням звільняються через неможливість забезпечити безперервність бронювання.

УЗА вважає, що потрібно консолідувати зусилля для запобігання переходу економіки в тінь, адже це негативно відображається не тільки на підприємствах, але й бюджеті країни.

«З огляду на складність технологічних та виробничих процесів, наразі дуже важливо забронювати для підприємств уже наявних та підготовлених працівників, призов на військову службу яких суттєво вплине на кількісні та якісні показники діяльності підприємства. Втрата таких працівників може призвести до збільшення ризиків внутрішньої загрози продовольчій та економічній безпеці держави та може вплинути на зниження рівня забезпечення продовольством потреб Збройних сил України, інших військових формувань та населення в умовах воєнного стану», – підкреслюють в УЗА.

Там також наголошують, що у зв’язку з посиленням заходів з мобілізації є велика загроза втрати підприємствами вузькокваліфікованих спеціалістів через високі строки розгляду обґрунтувань на бронювання підприємств (відповідно до Порядку – близько 26 робочих днів). Робота агропромислових підприємств неможлива без наявності кваліфікованого персоналу з вузькою спеціальністю, знанням технологій, машин та механізмів, задіяних у виробництві, а також наявності усіх допусків для дотримання техніки безпеки праці, на підготовку якого потрібен час та досвід.

Як відомо, Кабмін розробляє схему, що передбачає бронювання виключно для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн. Ця ідея зустріла опір суспільства та хвилю критики від військових.

Після цього нардеп, член оборонного комітету ВР Ігор Копитін заявив, що правка щодо бронювання у прив’язці до зарплати була знята з розгляду без обговорення, оскільки суттю такого підходу став би принцип «війна для бідних», а це неприпустимо. Однак, за інформацією нардепів, цю ідею досі активно лобіюють в уряді – цим особисто займається прем’єр Денис Шмигаль.

Читайте також:

Теги: аграрії бронювання від мобілізації війна Кабмін мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найближчим часом Росія спробує різко наростити свої зусилля на Лиманському напрямку
Огляд з гарячих напрямків Донбасу: Противник намагається прорватися
19 квiтня, 14:05
Якщо людство себе не знищить, то будуть цілі віртуальні навчальні програми по війні
Як змусити людство відмовиться від Війни
5 квiтня, 22:22
Розстріл українських військових здійснили військовослужбовці 328 полку 104 дивізії за наказом Сергія Іштуганова
Розстріл українських військовополонених у Кринках: встановлено командира РФ, який віддав наказ
7 квiтня, 23:11
Раніше Рада проголосувала за постанову, яка передбачає 70 тис. грн на місяць грошової винагороди для військових «на нулі»
Кабмін схвалив додаткові виплати військовим, які воюють «на нулі»
12 квiтня, 11:01
Мая Санду провела зустріч із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен
Президентка Молдови закликала Нідерланди передати системи ППО Україні
12 квiтня, 05:20
Триває 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України
Мінреінтеграції оновило перелік регіонів, де ведуться бойові дії
19 квiтня, 18:59
Зранку, 19 квітня, Росія атакувала Дніпропетровщину ракетами
Ракетна атака на Дніпропетровщину: кількість загиблих знову зросла
19 квiтня, 22:42
Росія виготовляє близько 40 ракет «Калібр» на місяць
Розвідка повідомила, скільки ракет залишилося в Росії для обстрілів України
1 травня, 17:47
В Україні з 1 травня набувають чинності важливі зміни до ПДР
Зміни до ПДР, перерахунок пенсій та закон про мобілізацію: що зміниться із 1 травня
1 травня, 05:30

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
300K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік
120K
«Сирський подав у відставку»: Центр протидії дезінформації попередив про черговий фейк РФ
67K
«Мамо, не того коня я хотів»: Орбан емоційно пожурився, що Угорщина у складі ЄС
50K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
18K
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
12K
В Україні протягом дня повітряна тривога лунала чотири рази

Новини

Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Сьогодні, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Вчора, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Вчора, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua