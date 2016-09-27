Иранский режиссер не сможет попасть на церемонию «Оскар» из-за указа Трампа

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В 2011 году Асгар Фархади уже выигрывал «Оскар» с фильмом «Развод Надера и Симин». В этому году его картина вошла в число номинантов.

Иранский режиссер Асгар Фархади, чья картина «Коммивояжер» в этом году была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», не сможет посетить церемонию вручения премии из-за подписанного Дональдом Трампом указа об ужесточении иммиграционной политики, пишет The Guardian.

Эту информацию подтвердили представители ирано-американского совета. «Подтверждено: Асгара Фархади из Ирана не пустят в США, чтобы присутствовать на церемонии „Оскар“», — заявили в организации.

В подписанном на днях указе президента США говорится о приостановке приема беженцев на 120 дней, а также временном запрете въезда в страну граждан некоторых мусульманских стран, в том числе Ирана, Ирака и Сирии.

Сам Фархади также успел отреагировать на новость о запрете на въезд в США: он отметил, что даже в случае, если американские власти все-таки решат сделать для него исключение и разрешат ему посетить церемонию, он все равно откажется. Бойкотировать «Оскар» пообещал и актер, сыгравший одну из главных ролей в фильме.

В 2011 году Фархади уже выигрывал премию киноакадемии. Тогда его картина «Развод Надера и Симин» победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Джерело: Bird In Flight