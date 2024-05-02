«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту

У денні години завдяки «зеленій» генерації виникає профіцит в енергосистемі

«Зелена» енергетика дозволяє енергосистемі вдень працювати без дефіциту – Укренерго

Завдяки «зеленій» енергетиці вдень в енергетичній системі немає дефіциту електроенергії. Про це свідчить повідомлення «Укренерго».

«Безхмарна вітряна погода сприяє активній роботі електростанцій на ВДЕ, через що в денні години в енергосистемі фіксується надлишок електроенергії», – йдеться в ньому.

В «Укренерго» зазначили, що в денні години завдяки «зеленій» генерації виникає профіцит в енергосистемі, тоді як ввечері виникає дефіцит, який покривається імпортом.

Також системний оператор повідомив, що 2 травня споживання електроенергії на 1,6% більше, ніж вчора.

Раніше в Українській вітроенергетичній асоціації заявляли, що на Одещині зелена енергетика дозволяє уникнути масових відключень.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики заявило, що завдяки зниженню споживання електроенергії та активній роботі сонячних електростанцій 25 квітня Україна змогла мінімузвати обсяг аварійної допомоги з імпортом електроенергії від сусідніх європейських країн.