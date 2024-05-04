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Відома українська парамедикиня потрапила в серйозну ДТП (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Відома українська парамедикиня потрапила в серйозну ДТП (фото)
Катерина Поліщук (Пташка) потрапила в ДТП
фото: Катерина Поліщук/Facebook

Пташка втратила машину в аварії

Захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук із позивним Пташка потрапила в серйозну аварію. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Забита рука і ребра, розбиті коліна і струс трошки після контузії. І мінус пів машини. Таке буває, коли хтось неуважний на дорозі. І на диво, то не я. Мене знесли з дороги, бо вирішили повернути наліво, не переконавшись, що я не їду назустріч. Попереду нього було ще одне авто впритул, тому його я теж побачити не могла. Що ж, машини в мене тепер нема, мене врятували подушки, але я не засмучена», – розповіла парамедикиня.

Катерина Поліщук (Пташка) потрапила в ДТП
Катерина Поліщук (Пташка) потрапила в ДТП
фото: Катерина Поліщук/Facebook

Вона додала, що ні з ким не сварилася, а водій виявився адекватним, хоч і після того, як вона поїхала, хтось із друзів чоловіка почав усім розповідати, що «його Пташка знесла з дороги».

«Я спокійно перевірила всіх на травми, себе перемотала вже вдома, всіх заспокоїла, мило поспілкувалась із надзвичайно приємними поліцейськими, написала пояснення і заяву (у мене все було чудово з документами, та й я була постраждалою стороною в ДТП) і поїхала працювати далі», – написала Пташка.

Також вона залишила реквізити для тих, хто хоче підтримати її й допомогти зібрати кошти на дрон: 5375411206884517.

Нагадаємо, що 21-річна Пташка на початку повномасштабного вторгнення пішла на війну як парамедикиня до госпіталю в Маріуполі, щоб рятувати людей. Після того, як шпиталь розбомбили, разом із іншими медиками перебувала на «Азовсталі». Після цього захисниця потрапила до російського полону. У вересні 2022 року Україна повернула 215 захисників, 108 – із яких бійці полку «Азов». Серед них була й Пташка.

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Теги: військові ДТП

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