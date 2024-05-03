Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог

Експерт акцентував, що левова частка російської металургійної продукції постачається до Чехії саме через польські порти Гданськ і Щецин

Магда висловив переконання, що у Польщі є реальний інструмент завадити збагаченню російських олігархів

Польща послідовно ініціює запровадження нових санкцій проти РФ, попри можливу появу додаткового фінансового навантаження на польських виробників. Водночас, інші країни (наприклад, Бельгія та Чехія), виторговують для себе виключення. Про це заявив директор «Інституту світової політики» Євген Магда.

«Постійному представнику Польщі при ЄС в питаннях санкцій варто бути більш вимогливим та категоричним, особливо щодо прагнень інших країн мати виключення/довгі перехідні періоди», – наголосив експерт, коментуючи послаблення санкцій ЄС для російської металургійної продукції, яке пролобіювали окремі заводи, що належать росіянам.

Магда акцентував, що левова частка російської металургійної продукції постачається до Чехії саме через польські порти Гданськ і Щецин. При цьому на чеський завод Vitkovice Steel постачається російська металопродукція, яка виробляється і в Польщі.

«Обидва заводи умовно знаходяться в одному регіоні і конкурують за одного покупця, і чеський завод через недобросовісність виграє. За інформацією ЗМІ, Huta простоює протягом останніх кількох місяців – і, можливо, однією з причин є неконкурентоспроможність перед чеською продукцією з російських напівфабрикатів. Тобто, мова йде про втрату робочих місць у Польщі», – наголосив Магда.

За даними експерта, завод Vitkovice Steel до 2014 року належав компанії Evraz російського олігарха Романа Абрамовича. А потім був проданий групі приватних інвесторів із п’яти фондів, зареєстрованих на Кіпрі. Проте офіційні дані, наявні в Бізнес-реєстрі Чехії, вказують на те, що продаж був фіктивним.

«Щонайменше один з бенефіціарних власників Vitkovice Steel працював в підприємствах Evraz. Крім того, до кінця 2023 року в наглядовій раді підприємства були дві громадянки РФ, що означає, що рішення цього органу підписувались в Москві. Тож не дивно, що Vitkovice Steel послідовно лобіює подовження дії квот на російські напівфабрикати», – вказує Магда.

Втім, він висловив переконання, що у Польщі є реальний інструмент завадити збагаченню російських олігархів – потрібно заблокувати імпорт російських слябів через свої порти.

«Така блокада допоможе й українцям, і польським металургам. У глобальному ж плані це дасть змогу пересвідчитися у тому, що Росія бреше завжди. Чеський завод продовжить працювати, але нарешті робитиме це чесно, без російського демпінгу і схем, за якими в результаті олігархи Путіна продовжують збагачуватись», – резюмував експерт.