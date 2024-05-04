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Митрополит ПЦУ пояснив, як правильно вітатися на Великдень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Митрополит ПЦУ пояснив, як правильно вітатися на Великдень
На Великдень прийнято по-особливому вітатися
фото з відкритих джерел

Вітатися таким чином треба від Великодня до Вознесіння, тобто протягом 40 днів

У неділю, 5 травня, в Україні православні християни святкуватимуть Великдень, на який прийнято по-особливому вітатися. У цей день треба усім казати «Христос Воскрес», а у відповідь – «Воістину Воскрес». Чому саме такі привітальні слова використовуються та протягом якого терміну їх слід вживати «Телеграфу» розповів митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр (Драбинко).

За його словами, вітатися таким чином треба від Великодня до Вознесіння, тобто протягом 40 днів.

«І весь цей період, поки Христос ще перебував зі своїми учнями тут на землі, ми і вітаємося цим пасхальним вітанням. Тобто свято Пасхи святкують фактично ці 40 днів», – каже митрополит.

Він наголосив, що це вітання з'явилося, коли жінки-мироносиці прийшли в перший день після суботи помазати тіло Господа нашого Ісуса Христа пахощами, за юдейською традицією погребіння, ангел сповістив їм, що Ісус воскрес. Саме від цього ангельського вітання до жінок-мироносиць і походять слова «Христос Воскрес». Тому християни відповідають: «Воістину Воскрес», бо так, дійсно, він воскрес.

«Ми утверджуємо свою віру, оскільки ще апостол Павло сказав: якщо Христос не воскрес, то і віра наша марна. Тобто ми утверджуємо те, що ми віримо, що Христос дійсно воскрес, воістину воскрес Христос», – додає митрополит.

Нагадаємо, у Страсну суботу, яка передує Великодню, у Єрусалимі відбувається традиційне сходження Благодатного вогню.

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Теги: Олександр Драбинко Великдень 2024 традиції харчування свято правила календар

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