Караченцов снова болеет?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Николай Караченцов

Жена российского артиста призналась, что недавно ему диагностировали серьезную болезнь

Николай Караченцов попал в автомобильную аварию в конце февраля. В машине вместе с артистом были его жена Людмила Поргина, родственница Эльза Ивлеева и медсестра Надежда Сергеева. Автомобиль актера столкнулся с грузовой «Газелью» и перевернулся. Никто серьезно не пострадал, сам Караченцов отделался лишь испугом и синяком под глазом. Но Людмила призналась: недавно ему была диагностирована серьезная болезнь.

«Николаю Петровичу провели обследование, сделали компьютерную томографию и обнаружили затемнение в легком. Даже не представляете, что мы пережили за последний месяц. Ужас, надежду… Вначале сдавали анализы в Москве, потом уехали в Германию обследоваться. К счастью, раковых клеток не нашли, никакой опухоли не обнаружили. Когда мне позвонили из немецкой клиники и сказали, что с Колей все в порядке, я закричала от счастья», – рассказала актриса.

Напомним, в ночь с 28 февраля на 1 марта 2005 года умерла мама Людмилы Поргиной Надежда Степановна. Дочь находилась рядом с ней в этот момент, а Николай Караченцов ехал к ним. По пути к умирающей теще он попал в страшную аварию: врачи диагностировали ему серьезную черепно-мозговую травму и сразу же сделали трепанацию черепа и операцию на головном мозге. Артист пролежал в коме 26 дней. Процесс его выздоровления затянулся, а речь так до конца и не восстановилась. А ровно через 12 лет Караченцов опять попал в ДТП.

Джерело: peopletalk.ru