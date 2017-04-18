Кендалл Дженнер снялась в фотосессии и рассказала, что сестры Кардашьян зациклены на внешности

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Кендалл Дженнер снялась в яркой фотосессии

В свои годы Кендалл отличается от сестер не только чувством стиля, но и отношением к публичности

21-летняя модель Кендалл Дженнер стала новой героиней майского выпуска журнала Harper’s Bazaar. В фотосессии для популярного издания Дженнер примерила несколько нарядов от Dior, Versace, Valentino и других, а также дала большое интервью, в котором рассказала о сестрах, личной жизни и своих страхах.

Как одна из самых востребованных супермоделей современности Кендалл большую часть времени проводит на подиумах или перед камерами, одетая в наряды от лучших дизайнеров. Однако в свободное от работы время, по словам самой модели, она не уделяет особенного внимания своему внешнему виду — это то, что отличает ее от старших сестер.

«Я всегда отличалась. Я девушка, мне нравится быть девушкой, но я не такая «девочка-девочка», как мои сестры, которые порой зациклены на внешности. Я думаю, что это у меня от отца. Я хочу сказать, что я больше Дженнер, чем Кардашьян,— отметила Кендалл в интервью.





В свои годы Кендалл отличается от сестер не только чувством стиля, но и отношением к публичности. Девушка ведет более закрытый образ жизни и старается не так часто появляться в соцсетях. Говоря о своей личной жизни, Дженнер заметила, что ей нравится быть загадочной:

«По-моему, это круто. Люди хотят того, чего не знают. Классно, когда в тебе есть загадка».





Охранять приватность заставляет и страх за свою жизнь. В августе прошлого года, подъезжая к своему дому, Кендалл заметила мужчину, который стал стучать в окно ее машины. Она была в ужасе, но смогла уехать и позвать помощь. Ситуация ухудшилась после ограбления Ким Кардашьян в Париже. Теперь с Кендалл всегда ходит охрана — так она чувствует себя в безопасности.

Несмотря на свое заявление, что она больше не будет выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение, Кендалл все же немного рассказала о своей личной жизни в интервью изданию. Как выяснилось, свадьба на повестке дня не стоит:

«Я еще не выхожу замуж и не помолвлена. Сейчас в моей жизни нет ничего такого серьезного... Я делаю свое дело, веселюсь. Я еще так молода!», - отматила модель.

Джерело: Spletnik