Кэти Перри и Орландо Блум не смогли остаться друзьями

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Пара рассталась в начале марта

В начале марта стало известно, что 40-летний Орландо Блум и 32-летняя Кэти Перри окончательно решили разойтись после 10 месяцев отношений. Также сообщалось, что пара до сих пор общается и даже считают друг друга друзьями. В субботу вечером эта информация опровергалась после встречи пары на вечеринке в честь сорокалетия Дженнифер Мейер.

«На вечеринке Орландо и Кэти поздоровались и перекинулись парой слов. Они не выглядели как друзья и провели вечер в разных компаниях», — рассказывает источник изданию People.

Разрыв бывших возлюбленных произошел по обоюдному желанию, без скандалов. Причиной расставания стали разные взгляды на совместное будущее:

«Орландо не хотел, чтобы их отношения переросли во что-то большее. Ему все нравилось, пока им было легко и весело вместе, но снова жениться и заводить семью он не планировал. Он никогда не относился к этому роману серьезно. В последнее время Орландо начал себя вести так, будто он уже одной ногой за дверью — и Кэти сразу заметила это»,— сообщал источник из окружения актера.

К слову, на прошлой неделе западные источники сообщили, что Орландо уже нашел замену Кэти — его видели вместе с 28-летней Ниной Добрев. Сам же актер пока никаких комментариев не дает.

Джерело: Spletnik