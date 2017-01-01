Кэти Перри представила новую песню Bon Appetit

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USA today Кэти Перри

Кэти Перри после разрыва с Орландо Блумом не только радикально сменила имидж, но и с головой окунулась в работу – порадовав поклонников новой песней Bon Appetit, записанной вместе с участниками хип-хоп группы Migos.

Bon Appetit – второй сингл Кэти Перри в 2017 году (в феврале певица порадовала поклонников песней Chained to the Rhythm), который войдет в пятый по счету студийный альбом певицы (его выход запланирован на лето этого года).

Напомним, что певица анонсировала выход новой песни весьма необычным способом. – певица опубликовала в соцсети рецепт вишневого пирога. «Самый вкусный вишневый пирог в мире» заставил поклонников певицы не только взяться за кулинарию, но и задуматься над словосочетаниями, которые не совсем вписываются в привычные всем рецепты.

«Пожалуйста не торопись. Этот пирог ударит своей сладостью твой зуб, парень. Успокой свои голодные глаза. Это очень сладкий пирог, малыш» - после этих загадочных слов фаны певицы пришли к выводу, что на носу новый зажигательный сингл от Кэти Перри. И поклонники не ошиблись.