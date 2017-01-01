Киборг и фронтмен группы Kozak System записали песню «Воля»

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Фото: Маркиян Лысейко

В проекте #ПісніВійни - очередная премьера

В рамках социально-художественного проекта #ПісніВійни - премьера уже восьмого сингла. Автор слов к песне «Воля» - киборг Станислав Паплинский. Воин АТО был в плену у террористов более полугода, и именно в неволе он написал стихотворение, которое стало песней. На музыку поэзию положил ивано-франковский музыкант Мартин Небо. Для альбома #ПісніВійни песню «Воля» записано в уникальном дуэте автора-бойца Станислава Паплинського и фронтмена известной группы Kozak System Ивана Леньо. Запись сингла была осуществлена на студии Jenny Records во Львове.

«Песня «Воля» - о том, что ни в коем случае нельзя сдаваться, а нужно при любых обстоятельствах идти к победе. Война должна быть закончена только нашей победой - не уговорами, не компромиссами, - рассказывает воин АТО Станислав Паплинський. - Стихотворение «Воля» я написал, чтобы поднять боевой дух ребят, которые защищают Украину. А также для того, чтобы рассказать украинцам о настоящих героях - и о тех, которые выстояли, и о тех, которые отдали свою жизнь за нашу землю».

Осенью 2017 года мир увидит альбом #ПісніВійни, который объединит около 15-ти современных украиноязычных военных песен, написанных украинскими защитниками и записанных в уникальных дуэтах бойцов с известными украинскими артистами.

Ранее в рамках проекта уже вышли дуэты воинов-авторов с вокальной формации «Пиккардийская Терция», лидером группы «Антитела» Тарасом Тополей, певцом Арсен Мирзоян, Сергеем «Фомой» Фоменко из группы «Мандри», певицами Оксаной Мухой, Анички Чеберенчик и Ириной Судьбой . Впереди - записи и премьеры песен в сотрудничестве с сестрами Тельнюк, лидером группы «Тень Солнца» Сергеем Василюком, Виктором Винником из группы «Мэри», певцом Тарасом Гаврик, бардом-волонтером Кристиной Панасюк.