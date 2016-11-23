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    Шоу-біз

    Концерт Ивана Дорна в Одессе под угрозой срыва

    • Сьогодні, 17:32
    • Розсилка

    После скандального интервью Ивана Дорна несколько патриотических организаций объявили войну артисту.

    Напомним, Иван Дорн в интервью российскому журналисту Юрию Дудю назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев» и открестился от помощи бойцам АТО. 

    После этих высказываний в соцсетях разразился настоящий скандал. 

    Несколько политических организаций объявили войну Ивану Дорну и пообещали не допустить выступления певца на территории Украины.

    В частности, первый концерт, который может быть сорван, должен состояться 9 июня в Одессе. К слову, стоимость билетов на концерт Дорна от 250-25000 грн. Одесским поклонникам артиста стоит хорошо подумать, перед тем как покупать билеты.

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