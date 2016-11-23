Концерт Ивана Дорна в Одессе под угрозой срыва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После скандального интервью Ивана Дорна несколько патриотических организаций объявили войну артисту.

Напомним, Иван Дорн в интервью российскому журналисту Юрию Дудю назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев» и открестился от помощи бойцам АТО.

После этих высказываний в соцсетях разразился настоящий скандал.

Несколько политических организаций объявили войну Ивану Дорну и пообещали не допустить выступления певца на территории Украины.

В частности, первый концерт, который может быть сорван, должен состояться 9 июня в Одессе. К слову, стоимость билетов на концерт Дорна от 250-25000 грн. Одесским поклонникам артиста стоит хорошо подумать, перед тем как покупать билеты.