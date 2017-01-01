Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель Петра Немцова приехала в Канны на премьеру Loveless

Красавица в платье от The 2nd Skin Co со смелым разрезом хвастала роскошной фигурой.

Ранее другая модель Белла Хадид прибыла на Каннский кинофестиваль-2017. Звезда появилась на красной дорожке открытия киносмотра на Лазурном берегу Франции в светло-розовом платье от Alexandre Vauthier, что напоминало ее прошлогодний выход в красном платье.

Свой образ Белла дополнила массивным кулоном с сапфиром и босоножками. В таком виде она посетила показ фильма Арно Деплешена «Призраки Исмаэля», который открыл фестиваль. Отец модели, миллиардер Мохаммед Хадид, сопровождал ее на красной дорожке.

Легкое платье Беллы на красной дорожке не смогло противостоять ветру и обнажило больше чем нужно.

Джерело: Gazeta.ua