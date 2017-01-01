  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья

    • Сьогодні, 16:45
    • Розсилка

    Модель Петра Немцова приехала в Канны на премьеру Loveless

    Красавица в платье от The 2nd Skin Co со смелым разрезом хвастала роскошной фигурой.

    Ранее другая модель Белла Хадид прибыла на Каннский кинофестиваль-2017. Звезда появилась на красной дорожке открытия киносмотра на Лазурном берегу Франции в светло-розовом платье от Alexandre Vauthier, что напоминало ее прошлогодний выход в красном платье.

    Свой образ Белла дополнила массивным кулоном с сапфиром и босоножками. В таком виде она посетила показ фильма Арно Деплешена «Призраки Исмаэля», который открыл фестиваль. Отец модели, миллиардер Мохаммед Хадид, сопровождал ее на красной дорожке.

    Легкое платье Беллы на красной дорожке не смогло противостоять ветру и обнажило больше чем нужно.

    1 з 45
    на весь екран згорнути
    Петра Немцова
    Петра Немцова
    Петра Немцова
    Петра Немцова
    Петра Немцова
    Петра Немцова
    Петра Немцова
    Петра Немцова
    Петра Немцова
    Петра Немцова
    Петра Немцова
    Петра Немцова
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Петра Немцова
    Ума Турман
    Петра Немцова
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Адриана Лима
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья
    Красавица Петра Немцова поразила экстремальным разрезом платья

    Джерело: Gazeta.ua

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ