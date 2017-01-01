Кто стал новой пассией Джонни Деппа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люси Бойнтон

Обаятельный актер не долго горевал после развода с Эмбер Херд

Прошло только два месяца после того, как Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись, но 53-летний актер уже готов к новому роману. Новой избранницей звезды фильмов «Пираты Карибского моря» стала 23-летняя актриса Люси Бойнтон.

С Бойнтон Депп познакомился на съемках фильма «Убийство в Восточном экспрессе». Инсайдеры уверяют, что актеров связывает не только дружба.

По сообщениям СМИ, чувства Джонни Деппа к молодой актрисе так сильны, что сейчас он собирается переехать из США к ней в Великобританию. Другие же источники сообщают, что переезд актера связан исключительно с тем, что большая часть кинокартин, в которых он играет, снимается на территории Европы.

С Эмбер Херд Джонни Депп тоже познакомился на съемочной площадке: в 2011-м они вместе участвовали в создании ленты «Ромовый дневник». Ради 30-летней Херд Депп расстался с Ванессой Паради, с которой был вместе 13 лет. В феврале 2015 года Эмбер и Джонни сыграли свадьбу, а через 15 месяцев актриса подала на развод и обвинила экс-супруга в домашнем насилии.