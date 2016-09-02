«Ла-ла Лэнд» стал фаворитом букмекеров на «Оскар» 2017

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«Ла-ла Лэнд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом, завоевавший рекордные 14 номинаций на «Оскар» стал фаворитом у букмекеров – именно у «Ла-ла Лэнда», по мнению экспертов букмекерских контор, самые высокие шансы получить статуэтку.

Букмекеры назвали «Ла-ла Лэнд» Дэмьена Шазелла фаворитом грядущего «Оскара-2017». Шансы на победу в номинации «Лучший фильм» этого пионера жанра «неомюзикл» оцениваются с вероятностью 75%.

Одна из крупнейших букмекерских контор William Hill оценивает шансы музыкального фильма как 1 к 22, пишет popcornnews.

Почему «Ла-ла Лэнд» наделал столько шума, остается загадкой. Возможно, что массовый зритель, за последние несколько лет приученный Голливудом к ремейкам, сиквелам и супергеройским блокбастерам, несколько устал от однообразия. А Шазелл, режиссёр и сценарист в одном лице, понимая, что мюзиклы давно потеряли былую популярность и нуждаются в реновации, совместил в «Ла-Ла Лэнде» лучшее от прошлого и настоящего американского кинематографа. По мнению критиков, он явил любителям киноискусства новый жанр – неомюзикл, фильм вне времени и эпохи.

В центре сюжета «Ла-ла Лэнд» - история любви Мии (Эмма Стоун), мечтающей стать знаменитой актрисой, но вместо этого подносящей кофе кинозвездам в кафе Лос-Анджелеса, и Себастьяна (Райан Гослинг), талантливого джазового музыканта, которому приходится играть перед теми, кто больше заинтересован в еде и напитках, чем в музыке.