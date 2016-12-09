Леонардо Ди Каприо расстался с моделью Ниной Агдал

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Леонардо Ди Каприо и Нина Агдал

Леонардо Ди Каприо и датская модель Нина Агдал расстались после года отношений.

Это, по сообщению источника издания Daily Mail, произошло четыре дня назад: «Леонардо и Нина решили остаться друзьями, они по-прежнему общаются».

Последний раз пару видели вместе 9 мая в одном из ресторанов Западного Голливуда. Они приехали туда на мотоцикле и, расположившись за одним из столиков на веранде и отложив в сторону мотоциклетные шлемы, заказали суши и рыбные такос.

Известно, что расставание Леонардо и Нины произошло сразу после вечеринки Ди Каприо в Малибу в прошлое воскресенье, на которой присутствовало множество девушек. Агдал в это время была в Австралии, где принимала участие в показах Недели моды.

Напомним, Леонардо и Нина никогда официально не объявляли себя парой, не давали комментариев по поводу своего романа и не появлялись вместе на красных дорожках. Более того, они даже жили в разных городах - пока он проводил большую часть времени в своем доме в Лос-Анджелесе, она работала в Нью-Йорке.

Джерело: Hello!