Максим Фадеев теряет слух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Фадеев недавно сделал неожиданное признание.

Продюсер рассказал, что уже долгие годы страдает от серьезных проблем со слухом. Именно поэтому он перестал выступать на сцене и все больше предпочитает оставаться в рядах слушателей и творцов музыки. Как оказалось, Максиму нельзя находиться в сильном шуме.

«Мне нельзя слышать громкие звуки и выход для меня на сцену это, что-то такое очень не простое. Мне перед выходом делают специальные заглушки в уши и я не слышу даже громкие звуки. Я слышу только Очень громкие звуки и то еле еле. а когда начинаю петь я приблизительно слышу, что происходит. И вот в эти моменты чувствуешь себя не уверенно!» — написал на своей странице в инстаграме Фадеев (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Подписчики были удивлены подобным признанием знаменитости и оставили под его постом множество тревожных комментариев, в которых интересовались, не ухудшается ли слух продюсера со временем. Однако отвечать поклонникам Максим не стал. В связи с этим многие СМИ написали о том, что из-за проблем со здоровьем Фадеев и вовсе может лишиться слуха. Тем не менее, эти предположения не подтверждены ни самим продюсером, ни его представителями.

Джерело: graziamagazine.ru