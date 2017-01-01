Мех, кожа и драгоценности: звезды сериала «Игра престолов» примерили на себя модные образы

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Создатели сериала решили обновить гардероб персонажей

Буквально на днях в сети появился трейлер седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» (Game of Thrones). Поклонники ленты с нетерпением ждут продолжения и остались крайне заинтригованы после представленного фрагмента.

За короткое время ролик успел набрать высокую популярность в интернете, а телезрители уже сделали пометку в календаре на 16 июля — именно на этот день назначена премьера. Однако не меньший интерес вызывает не только сам сюжет, который обещает быть столь же захватывающим, что и в предыдущих сезонах, но и костюмы, подобранные для персонажей актеров.

Так, канал HBO представил несколько промороликов, на которых можно отчетливо разглядеть, во что одеты герои сериала — Дейенерис в лице Эмилии Кларк, Серсея Ланнисте, которую исполнила Лини Хиди, любимчик зрителей Джон Сноу, сыгранный Китом Харингтоном, и не только.

Кажется, создатели «Игры престолов» решили обновить гардероб персонажей, ведь нельзя выбиваться из модных тенденций: металлические аксессуары, меха и кожа только подогревают интерес к грядущим баталиям.





Джерело: Spletnik