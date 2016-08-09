Модный бренд Виктории Бекхэм оказался убыточным



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Издание The Sun сообщило, что модному бренду Виктории Бекхэм грозит закрытие, так как он понес убытки в размере 4,6 миллионов фунтов стерлингов - и это несмотря на то, что супруг Виктории, Дэвид Бекхэм, пытаясь спасти положение, вложил в ее бизнес 6,7 миллионов фунтов стерлингов.

О плачевном состоянии модного бренда Виктории Бекхэм стало известно еще в декабре, после того, как некоторые СМИ сообщили об официальном предупреждении соответствующих инстанций закрыть компанию из-за несвоевременности подачи финансовых отчётов.

А позднее ряд СМИ сообщил, со ссылкой на соответствующие инстанции, что, если Виктория не погасит долги до конца года, то с 5 февраля работа её компании будет остановлена.

Официальный представитель марки Victoria Beckham, впрочем, эту информацию отрицает. По его словам, финансовая путаница и в самом деле могла возникнуть из-за того, что компанией владеют в равных долях Виктория и Дэвид Бекхэм, а также компания Саймона Фуллера XIX, которая курирует все предприятия Бекхэмов. «Эти предприятия могут финансироваться различными способами в любой момент времени, что может повлечь за собой путаницу в банковских долгах, внутренних кредитах и инвестициях», отмечают представители бренда.

Виктория считается самым высокооплачиваемым из директоров своего бренда с зарплатой в 700 тысяч фунтов стерлингов, в то время как суммарная зарплата остальных сотрудников составляет 7,3 миллиона фунтов стерлингов.

Джерело: popcornnews