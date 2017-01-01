Муж Ирины Билык прокомментировал скандальный клип, который снял для Апиной

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Аслах Ахмадов снял клип для 52-летней звезды 90-х Алены Апиной

В интервью ведущей «Світське життя» Ольге Горбачевой Аслан прокомментировал критику нового видеоклипа российской певицы Алены Апиной.

В январе 2017 года Ахмадов в качестве режиссера снял клип звезде 90-х Алене Апиной. Видео с откровенными сценами и полуобнаженной 52-летней артисткой вызвало волну возмущения в сети.

Супруг Билык категорически не согласен с такой реакцией публики:

«Это, так сказать, очень по-советски. Если раздевается Софи Лорен в неизвестно сколько лет, то все говорят: «Боже, какая великолепная Софи Лорен, прекрасная и обнаженная в своем возрасте». Но потом раздевается кто-то из наших артистов и при этом прекрасно и сексуально выглядит, и всем надо сказать ей: «Кхммм как она посмела, как она могла. Это (суждение) не от большого ума».

Также Аслан Ахмадов рассказал об отношениях со своей женой: «Нам хорошо, мы счастливы - это самое главное. Какая к черту разница, какое расстояние нас разделяет».