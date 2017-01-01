На Олега Винника обрушились несчастья
- Сьогодні, 15:11
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Во время гастрольного тура произошли ЧП
Вторая часть масштабного Всеукраинского турне любимца публики Олега Винника, в котором певец презентует новую программу «Моя душа…», только стартовала, но уже успела ознаменоваться неожиданными «сюрпризами».
В частности, в Одессе две семейные пары пришли на концерт артиста с фальшивыми билетами, даже не подозревая о подделке. Оказалось, в городе орудовали мошенники.
А в Херсоне нашлись смельчаки, которые украли стенды с изображением артиста. На каждую концертную площадку команда музыканта привозит манекен Олега Винника. Поклонники певца всегда с удовольствием фотографируются с фигурой своего кумира. Но в этот раз тысячи людей лишились возможности оставить память о событии.
Но несмотря на все неприятности, концерты главного блондина Украины все-таки состоялись и зрители остались довольны.
Напомним, что не давно популярный украинский артист Олег Винник признался, что его киевскую квартиру пробрались воры. По словам артиста, грабители искали деньги, перевернули весь дом вверх ногами, но ничего не нашли.