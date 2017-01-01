На Олега Винника обрушились несчастья



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Во время гастрольного тура произошли ЧП

Вторая часть масштабного Всеукраинского турне любимца публики Олега Винника, в котором певец презентует новую программу «Моя душа…», только стартовала, но уже успела ознаменоваться неожиданными «сюрпризами».

В частности, в Одессе две семейные пары пришли на концерт артиста с фальшивыми билетами, даже не подозревая о подделке. Оказалось, в городе орудовали мошенники.

А в Херсоне нашлись смельчаки, которые украли стенды с изображением артиста. На каждую концертную площадку команда музыканта привозит манекен Олега Винника. Поклонники певца всегда с удовольствием фотографируются с фигурой своего кумира. Но в этот раз тысячи людей лишились возможности оставить память о событии.

Но несмотря на все неприятности, концерты главного блондина Украины все-таки состоялись и зрители остались довольны.