На Vimeo нашли еще не опубликованные песни Gorillaz, скрытые паролем «2017»

Несколько дней назад в Сети появился список песен из будущего альбома британской группы Gorillaz.

Один из поклонников группы — пользователь Reddit под ником omegapro200 — решил вбить их названия в Google и сразу обнаружил ссылки на несколько видеороликов, выложенных на видеохостинг Vimeo.

Все они были опубликованы на одном и том же канале, а их названия совпадали с названиями еще не изданных песен Gorillaz, пишет The Next Web. Видео были запаролены, поэтому посмотреть их было нельзя. Однако вскоре другой пользователь Reddit сумел подобрать нужный пароль и получить доступ к записям — подходящей комбинацией оказалась «2017».

Как выяснилось вскоре, видеозаписи были выложены на канале Дилана Берна, который работает светотехником Gorillaz. По-видимому, мужчина выложил видео, готовясь к концерту, но не подозревал о том, что защищенные паролем ролики все равно можно найти через Google.

Как только информация о находке стала расходиться по Сети, все видео с канала Берна были удалены — так же, как и их «зеркала», опубликованные пользователями на других сервисах.