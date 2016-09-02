Названы самые влиятельные модные бренды мира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Это не Chanel, не Saint Laurent и даже не Louis Vuitton

Британская компания Brand Finance, предоставляющая услуги в области независимой оценки стоимости брендов и стратегического бизнес-консалтинга, опубликовала свой ежегодный рейтинг самых дорогих и влиятельных брендов в мире.

Эксперты оценивали не только годовой доход компаний, но и маркетинговые инвестиции, узнаваемость бренда, качество товаров, удовлетворенность персонала и корпоративную репутацию, пишет журнал Elle.

В итоге лидером списка стал спортивный гигант Nike. Его прибыль достигла отметки в $ 32 млрд, что на 13% больше прошлогоднего показателя.

На втором месте оказался шведский масс-маркет бренд H&M с доходом в $ 19 млрд - ежегодные коллекции с именитыми дизайнерами, программы «разумного потребления» и экологические инициативы также не остались незамеченными.

На третьем месте, потеснив Louis Vuitton, оказался испанский бренд Zara с годовым оборотом в $ 14,4 млрд. (Платья, подозрительно похожие на самые актуальные коллекции Saint Laurent, Gucci и Prada, не оставили равнодушными покупателей по всему миру).

Топ-10 самых влиятельных брендов по версии Brand Finance выглядит так:

1. Nike, $ 32 млрд

2. H&M, $ 19 млрд

3. Zara, $ 14,4 млрд

4. Louis Vuitton, $ 13 млрд

5. Adidas, $ 10 млрд

6. Uniqlo, $ 9,6 млрд

7. Hermès, $ 8,3 млрд

8. Rolex, $ 7 млрд

9. Gucci, $ 6,8 млрд

10. Cartier, $ 6,7 млрд



