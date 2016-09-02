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    Названы самые влиятельные модные бренды мира

    • Сьогодні, 15:31
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    Это не Chanel, не Saint Laurent и даже не Louis Vuitton

    Британская компания Brand Finance, предоставляющая услуги в области независимой оценки стоимости брендов и стратегического бизнес-консалтинга, опубликовала свой ежегодный рейтинг самых дорогих и влиятельных брендов в мире.

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    Эксперты оценивали не только годовой доход компаний, но и маркетинговые инвестиции, узнаваемость бренда, качество товаров, удовлетворенность персонала и корпоративную репутацию, пишет журнал Elle.

    В итоге лидером списка стал спортивный гигант Nike. Его прибыль достигла отметки в $ 32 млрд, что на 13% больше прошлогоднего показателя. 

    На втором месте оказался шведский масс-маркет бренд H&M с доходом в $ 19 млрд - ежегодные коллекции с именитыми дизайнерами, программы  «разумного потребления» и экологические инициативы также не остались незамеченными.  

    На третьем месте, потеснив Louis Vuitton, оказался испанский бренд Zara с годовым оборотом в $ 14,4 млрд. (Платья, подозрительно похожие на самые актуальные коллекции Saint Laurent, Gucci и Prada, не оставили равнодушными покупателей по всему миру).

    Топ-10 самых влиятельных брендов по версии Brand Finance выглядит так:

    1. Nike, $ 32 млрд

    2. H&M, $ 19 млрд

    3. Zara, $ 14,4 млрд

    4. Louis Vuitton, $ 13 млрд

    5. Adidas, $ 10 млрд

    6. Uniqlo, $ 9,6 млрд

    7. Hermès, $ 8,3 млрд

    8. Rolex, $ 7 млрд

    9. Gucci, $ 6,8 млрд

    10. Cartier, $ 6,7 млрд


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