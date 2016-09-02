Названы самые влиятельные модные бренды мира
- Сьогодні, 15:31
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Розсилка
Это не Chanel, не Saint Laurent и даже не Louis Vuitton
Британская компания Brand Finance, предоставляющая услуги в области независимой оценки стоимости брендов и стратегического бизнес-консалтинга, опубликовала свой ежегодный рейтинг самых дорогих и влиятельных брендов в мире.
Эксперты оценивали не только годовой доход компаний, но и маркетинговые инвестиции, узнаваемость бренда, качество товаров, удовлетворенность персонала и корпоративную репутацию, пишет журнал Elle.
В итоге лидером списка стал спортивный гигант Nike. Его прибыль достигла отметки в $ 32 млрд, что на 13% больше прошлогоднего показателя.
На втором месте оказался шведский масс-маркет бренд H&M с доходом в $ 19 млрд - ежегодные коллекции с именитыми дизайнерами, программы «разумного потребления» и экологические инициативы также не остались незамеченными.
На третьем месте, потеснив Louis Vuitton, оказался испанский бренд Zara с годовым оборотом в $ 14,4 млрд. (Платья, подозрительно похожие на самые актуальные коллекции Saint Laurent, Gucci и Prada, не оставили равнодушными покупателей по всему миру).
Топ-10 самых влиятельных брендов по версии Brand Finance выглядит так:
1. Nike, $ 32 млрд
2. H&M, $ 19 млрд
3. Zara, $ 14,4 млрд
4. Louis Vuitton, $ 13 млрд
5. Adidas, $ 10 млрд
6. Uniqlo, $ 9,6 млрд
7. Hermès, $ 8,3 млрд
8. Rolex, $ 7 млрд
9. Gucci, $ 6,8 млрд
10. Cartier, $ 6,7 млрд