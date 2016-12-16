«НеАнгелы» представили новый танцевальный трек про «Точки»

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Девушки записали песню об окончании романа

Популярная украинская группа «НеАнгелы» представила новую песню под названием «Точки».

Премьера состоялась утром 24 марта в эфире «Русского Радио», а впервые девушки исполнили новый танцевальный трек 18 марта на ежегодной церемонии вручения премии «VIVA! Самые красивые».

«Премьера песни «Точки» на русском радио», — написала солистка дуэта Слава Каминская в своем Instagram.

Однако поклонники группы восприняли новую работу неоднозначно: одним песня понравилась, а другим – наоборот.

«Ого, круто! Хитяра 100%», «наконец-то хорошая песня, теперь хочу клип. Когда?», «супер трек», «Ты уже не в главной роли, вместо тебя пустота» — начало классное», «песня ни о чем», «дешевая, нецепляющая песня», - комментируют блогеры.

Отметим, что скандальный клип о любви «Сережа», выпущенный "НеАнгелами" в конце прошлого года, пользуется популярностью в сети.