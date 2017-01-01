Onuka взорвала соцсети эмоциональным прочтением поэзии Стуса

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Украинская певица удивила поклонников

Солистка электро-фолкового коллектива Onuka Наталья Жижченко приняла участие в акции, приуроченной к вручению премии имени Василия Стуса, и проникновенно прочла стих поэта «Терпи, терпи — терпець тебе шліфує».

Видеоролик мгновенно распространился по соцсетям.

Как оказалось, в эфире одного из украинских телеканалов транслируются видеоролики с украинскими знаменитостями, которые читают стихи Василия Стуса.

Наталия Жижченко, Александра Кольцова, а также ведущий Олег Панюта.в своей неповторимой и индивидуальной манере читают известное каждому украинцу стихотворение Василия Стуса - «Терпи, терпи – терпець тебе шліфує...» из сборника «Палімпсести», который был выдан в 1986 году за границей.

Джерело: Апостроф