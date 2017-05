Отголоски развода: Брэд Питт настолько похудел, что одежда висит на нем

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Питт стал похож на дедушку из-за одежды не по размеру

После развода Брэда Питта с Анджелиной Джоли 53-летний актер не раз попадался в объективы папарацци не в лучшем виде — то он выглядел слишком похудевшим, то постаревшим. А теперь Питт удивил поклонников своим нелепым нарядом, который явно был ему не по размеру.

Брэд появился на шоу со Стивеном Кольбером под названием The Late Show with Stephen Colbert в мешковатых коричневых брюках и клетчатой рубашке. Двукратный обладатель звания самого сексуального мужчины в мире в таком образе, как подметили интернет-пользователи, был похож на дедушку или на своего персонажа Бенджамина Баттона из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» (The Curious Case of Benjamin Button).





«Такое ощущение, что он купил эти вещи в бюро находок, потому что ничего из этого ему не подходит и не сочетается вместе. Я думаю, что развод стал очень сильным ударом для Питта»,— прокомментировала выход Питта звездный стилист Хоса Родригес в интервью Daily News.

В этот же день фотографы запечатлели актера в другом наряде — черном костюме и белой рубашке. Однако и тут брюки оказались того же размера, что и первые. Некоторые пользователи сети даже предположили, что после разрыва с экс-супругой актер решил заодно расстаться и со своим стилистом.





На шоу Брэд Питт появился в преддверии выхода на киноэкраны фильма «Машина войны» (War Machine), в которой он играет американского генерала Стэнли Маккристала. Премьера проекта компании Netflix состоится уже 26 мая.





