Оззи Осборн чуть не умер от передозировки, узнав, что Шэрон больна раком

Келли Осборн поделилась с поклонниками воспоминаниями о сложном периоде в истории семьи Осборнов

К старту продаж новой автобиографии Келли Осборн There Is No F*cking Secret американское издание Page Six разузнало о самых острых моментах, описанных в ней.

Одним из таких стала глава о реакции Оззи на известие о болезни жены. Келли вспоминает, что когда сообщила отцу о том, что им придется ехать в больницу, он, стоя в одних трусах, начал горстями запихивать в рот какие-то таблетки и запивать их водкой.

В машине скорой помощи Оззи без конца подносил ладонь ко рту Шэрон, проверяя, дышит ли она. Он делал это до тех пор, пока не потерял сознание, не убрав руку с ее лица. Когда врачи пытались оттащить его от жены, он, не понимая где находится и что происходит, устроил драку. Келли стоило больших трудов уговорить медиков не вызывать полицию. Позже выяснилось, что у Оззи передозировка и сильная алкогольная интоксикация и его тоже пришлось госпитализировать — увы, в соседнюю больницу. «Для отца была невыносима одна лишь мысль, что мама может умереть», — вспоминает Келли. К счастью для всех, история болезни Шэрон закончилась хорошо.

Джерело: graziamagazine.ru