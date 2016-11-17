Пенелопа Крус сыграет Донателлу Версаче

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Пенелопа Крус примерит на себя образ знаменитой Донателлы Версаче в третьем сезоне сериала «Американская история преступлений», сюжет которого будет основан на убийстве Джанни Версаче в 1997 году.

Знаменитого дизайнера сыграет венесуэльский актер Эдгар Рамирес, его убийцу – Даррен Крисс, а его сестру, которая не только продолжила дело Версаче, но и мастерски удерживала его на модном Олимпе многие годы, сыграет Пенелопа Крус.

Изначально предполагалось, что роль достанется Леди Гага, однако продюсер и сценарист сериала заявил, что певица не примет участие в съемках.

Сериал «Американская история преступлений» рассказывает о самых громких преступлениях, совершенных в США. В первом сезоне зрители наблюдали за развязкой истории с убийством, совершенным Джеем Симпсоном, во втором увидят последствия урагана Катрина, в третьем сезоне, как мы уже сообщили, речь пойдет о Джанни Версаче, а в центре четвертого сезона окажется скандал Клинтон-Левински.

Джерело: popcornnews